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Gürpınar Belediyesinden öğrenciler için yarıyıl tatili etkinliği

10.02.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Van’ın Gürpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yarıyıl tatili etkinlikleri ile çocuklar doyasıya eğleniyor.Gürpınar Belediyesi, pandemiden dolayı uzun süredir evlerine kapanan çocuklar için çeşitli sportif faaliyetler ve etkinlikler düzenledi.

Van’ın Gürpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yarıyıl tatili etkinlikleri ile çocuklar doyasıya eğleniyor.
Gürpınar Belediyesi, pandemiden dolayı uzun süredir evlerine kapanan çocuklar için çeşitli sportif faaliyetler ve etkinlikler düzenledi. Maske ve mesafe kuralına dikkat edilen etkinliklerde çocuklar keyifli vakit geçirdi. Yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik çalışmalar düzenlediklerini belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Korona virüs salgınından dolayı eğitim faaliyetlerine internet üzerinden katılan çocuklarımız bu süreçte sosyal ve sportif faaliyetlerden uzak kaldılar. Bizde kendilerini mahallelerinde ziyaret ederek en azından bu yarıyıl tatilinde pandeminin getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik programlar düzenledik. Etkinliklerimiz ile çocuklarımız doyasıya eğlenerek vakit geçiriyorlar. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

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