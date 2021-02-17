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Gürpınar ESO ile VEPSAŞ arasında protokol

17.02.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Gürpınar ESO ile VEPSAŞ arasında protokol

Türkerler VEPSAŞ ile Gürpınar ESO arasında imzalanan protokol ile esnafa elektrik faturasında yüzde 10-27 arasında indirim imkanı sunulacak.Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (VEPSAŞ) ile Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) arasında protokol imzalandı.

Türkerler VEPSAŞ ile Gürpınar ESO arasında imzalanan protokol ile esnafa elektrik faturasında yüzde 10-27 arasında indirim imkanı sunulacak.
Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (VEPSAŞ) ile Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) arasında protokol imzalandı. Türkerler VEPSAŞ Serbest Tüketiciler (ST) Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu ile Gürpınar ESO Başkanı Orhan Sönmez’in imzaladığı protokol ile esnafın iş yeri elektrik faturalarına yüzde 10 ile 27 arasında indirim imkanı sunulacak.

“Zor zamanda esnafımızın yanında olacağız”
Esnafın üzerinde elektrik faturasının yük olduğunu belirten Gürpınar ESO Başkanı Sönmez, “Bu zorlu korona virüs sürecinde imzaladığımız protokol ile indirimin imkanı sağlayacağız. Az da olsa esnafımıza destek olmak boynumuzun borcudur. Esnaf ve sanatkarlarımızı bu indirimden faydalanmaya çağırıyoruz” dedi.

Yüzde 10 ile 27 arasında indirim imkanı sunulacak
Şirket olarak pandemi sürecinde esnafın iş yerlerine elektrik enerjisi tüketimi kapsamında indirim sağlayacaklarını söyleyen VEPSAŞ ST Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu, “Enerji Piyasaları Anonim Şirketi (EPİAŞ) fiyatları üzerinden tedarik yapılacak olup ulusal tarife üzerinden aylık yüzde 10 ile 27 arasında indirime tekabül edecek” dedi.

PTF ve YEKDEM verileri dikkate alınıyor
Kısaca PTF olarak bilinen piyasa takas fiyatı, gün öncesi elektrik piyasalarında arz ve talebin eşleşmesi ile oluşan referans elektrik enerjisi fiyatı olarak açıklanıyor. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması olarak tabir edilen YEKDEM ile teşvik edilen santrallerin teşvik mekanizmaları ve genel olarak oluşan toplam maliyetin veya tedarikçilerin tüketimlerine olan oransal maliyeti kastediliyor. KBK ise Kurulca Belirlenen Katsayı ve nihai elektrik fiyatını oluşturan katsayı olarak belirtiliyor. İndirimden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarlar, VEPSAŞ’a şahsen müracaat edecek. İşletmenin yetkilisi olarak yapılacak müracaatta, abone numarası ile sisteme bakılacak ve 2020’de yıllık tüketimin 1.200 kilowat olması istenecek. Abonelik işletme yetkilisi olan esnafın üzerine değilse önce abonelik esnafın üzerine alınacak ve müracaat kabul edilerek sözleşme imzalanacak. Esnafın kaşesi ile başvuru yapması istenecek.

Gürpınar ESO ile VEPSAŞ arasında protokol

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