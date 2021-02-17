Gürpınar ESO ile VEPSAŞ arasında protokol

Türkerler VEPSAŞ ile Gürpınar ESO arasında imzalanan protokol ile esnafa elektrik faturasında yüzde 10-27 arasında indirim imkanı sunulacak.

Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (VEPSAŞ) ile Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) arasında protokol imzalandı. Türkerler VEPSAŞ Serbest Tüketiciler (ST) Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu ile Gürpınar ESO Başkanı Orhan Sönmez’in imzaladığı protokol ile esnafın iş yeri elektrik faturalarına yüzde 10 ile 27 arasında indirim imkanı sunulacak.

“Zor zamanda esnafımızın yanında olacağız”

Esnafın üzerinde elektrik faturasının yük olduğunu belirten Gürpınar ESO Başkanı Sönmez, “Bu zorlu korona virüs sürecinde imzaladığımız protokol ile indirimin imkanı sağlayacağız. Az da olsa esnafımıza destek olmak boynumuzun borcudur. Esnaf ve sanatkarlarımızı bu indirimden faydalanmaya çağırıyoruz” dedi.

Yüzde 10 ile 27 arasında indirim imkanı sunulacak

Şirket olarak pandemi sürecinde esnafın iş yerlerine elektrik enerjisi tüketimi kapsamında indirim sağlayacaklarını söyleyen VEPSAŞ ST Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu, “Enerji Piyasaları Anonim Şirketi (EPİAŞ) fiyatları üzerinden tedarik yapılacak olup ulusal tarife üzerinden aylık yüzde 10 ile 27 arasında indirime tekabül edecek” dedi.