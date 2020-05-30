Gürpınar Kaymakamlığından tarımsal kalkınmaya 500 bin TL destek

Van’ın Gürpınar Kaymakamlığı, üretime destek olmak için sürdürdüğü çalışmalar sonucu ilçede yem bitkisi üretimini artırmak için DAP idaresine sunmuş olduğu 500 bin TL bütçeli proje kabul edildi.

Gürpınar Kaymakamlığı, ilçedeki yem bitkisi üretimini artırmak için Kaymakamlığımızın Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi’ne sunmuş olduğu 500 bin TL bütçeli proje kabul edildi. Proje ile birlikte 7 adet ekim, biçim ve balya makinesi ile tohum desteği sağlanacaktır. Kaymakam Fatih Sayar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile proje desteğinden dolayı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir’e ve emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Gürpınar Kaymakamlığı, “Gürpınar Üretsin Türkiye Kazansın Siz Üretin Biz Yanınızdayız”.

