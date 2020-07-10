Gürpınar’da 300 bin metrekare parke taşı yollarla buluşacak

Van’ın Gürpınar Belediyesince kısa süre önce başlatılan parke taşı çalışması ile ilçedeki yollar kışın çamurdan yazında tozdan kurtuluyor.

Yeni normalleşme süreciyle birlikle her alanda çalışmalarına hız veren Gürpınar Belediyesi, ilçe genelinde yılsonuna kadar 300 bin metrekare kilit parke taşını yollarla buluşturacak. Tutmaç Mahallesi’nde yürütülen parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yetkililerden bilgi alarak vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

İlçenin modern ve estetik bir görünüme kavuşması için bütün imkânları seferber ettiklerini anlatan Başkan Tanış, “Normalleşme süreciyle birlikte bir yandan korona virüsle mücadelemiz devam ederken bir yandan da vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için çabalıyoruz. Bu bağlamda mahallelerimizin daha güzel görünüme kavuşması için göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılında 170 bin metrekare parke taşını yollarla buluşturduk. Bu yıl ise Koçgüden, Yedisalkım, Alnıak, Tutmaç, Mollahüseyin, Otbiçer, Öveçli mahalleleri ile Yelekli mezrası parke taşı döşenmesiyle 300 bin metrekare parke taşını tamamlamış olacağız. Allah’ın izniyle de 5 yılın sonunda 1 milyon 200 bin metrekare parke taşı döşeme hedefimize ulaşacağız. Tek amacımız Gürpınar’da yaşayan insanlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmak. Onun için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Başkan Tanış, Tutmaç Mahallesi ziyareti sonrası Alnıak Mahallesi’ne geçerek parke taşı çalışmasının başlatılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

