Gürpınar’da mahalle yön tabelaları yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin Türkçe ve Kürtçe isimlerinin yer aldığı tanıtım tabelalarını yenilemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerin yön tabelalarını yenilemeye yönelik başlatmış olduğu çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesi kırsal mahallelerinin isim tabela çalışmaları da tamamlandı. Tanıtım tabelalarında yörenin Türkçe ve Kürtçe isimlerine ve kilometre bilgisine yer verilirken, tabelalar Karayolları Genel Müdürlüğünün mevzuatına uygun bir şekilde yapılıyor.

Daha önce de Çaldıran ilçesine bağlı kırsal mahallelerin girişlerinde bulunan kırık ve okunamaz durumda olan tabelalar da mevzuata uygun olarak Türkçe ve Kürtçe isimleriyle birlikte yenilenmişti.

Öte yandan, çalışmalarını sürdüren ekipler, Çatak ve Bahçesaray ilçeleri sorumluluk alanlarında bulunan okul ve yaya geçitlerini sürücülerin daha dikkatli olmaları, trafiğin daha güvenli ilerlemesi için sarı ve beyaz renklere boyadı.

