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Gürpınar’da parke taşı çalışması devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 14.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi kırsal mahallelere yönelik başlattığı yol yapım atağında sona yaklaşıyor.Sonbaharın gelmesiyle kırsal mahallelerde çalışmalarına yoğunluk veren ekipler, planlamalar çerçevesinde parke taşı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Van’ın Gürpınar Belediyesi kırsal mahallelere yönelik başlattığı yol yapım atağında sona yaklaşıyor.
Sonbaharın gelmesiyle kırsal mahallelerde çalışmalarına yoğunluk veren ekipler, planlamalar çerçevesinde parke taşı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar yeni görünümüne kavuştu.
Mollahüseyin, Tutmaç, Alnıak ve Yedisalkım mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, özellikle kış aylarında kötü hava koşullarından dolayı etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine yönelik yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. İlçenin dört bir yanında süren parke taşı çalışmalarında sona gelindiğini söyleyen Başkan Tanış, "Göreve geldiğimiz günden bu yana var gücümüzle başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Amacımız mahallelerimizi yazın toz ve topraktan, kışın ise yağmur ve çamur deryasından kurtarmaktır. 350 bin metrekare çalışma yürüten ekiplerimiz, bugüne kadar ihmal edilen mahallelerimiz başta olmak üzere standartlara uygun yapılan çalışmalar sayesinde mahallelerimizi daha modern bir hale kavuşturuyor” diye konuştu.
İncelemelerde yüz yüze eğitime başlayan okulları da ziyaret eden Başkan Tanış, idarecilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, okul ihtiyaçlarına yönelik gerekli desteği sunacaklarını belirtti.

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