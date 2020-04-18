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Gürpınar’da sokak hayvanları unutulmadı

VAN HABERLERİ  | 18.04.2020 16:31 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokak hayvanlarının etkilenmemesi için ilçedeki birçok noktaya mama ve su takviyesi yaptı.Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, lokanta ve benzeri iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı sokak hayvanları aç kaldı.

Van’ın Gürpınar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokak hayvanlarının etkilenmemesi için ilçedeki birçok noktaya mama ve su takviyesi yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, lokanta ve benzeri iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı sokak hayvanları aç kaldı. Gürpınar Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan kedi, köpek ve kuşlar için belirlenen beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyor. Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada milletçe dayanışma içinde olduğumuz bu günlerde, sokaklarda yaşayan canların unutulmadığını belirterek, "İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının onlar için daha zor geçeceğini düşünerek kentimizin farklı noktalarına mama ve su koyduk. Sokak hayvanlarının beslenmede zorluk çekmemesi için ekiplerimiz yoğun çaba sarf ediyor. Vatandaşlarımız evde kalsın, sokaktaki dostlarımız bizlere emanet” dedi.

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