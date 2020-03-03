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Gürpınar’da voleybol turnuvası

VAN HABERLERİ  | 03.03.2020 17:50 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesince ilçedeki liseler arası düzenlenen bayanlar voleybol turnuvası başladı.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde bayanlar arası dayanışma ve kaynaşma duygusunu artırmak amacıyla düzenlenen turnuvada ilk maç Van Et Lisesi ile Şehit Burhan Öner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında gerçekleşti.

Van’ın Gürpınar Belediyesince ilçedeki liseler arası düzenlenen bayanlar voleybol turnuvası başladı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde bayanlar arası dayanışma ve kaynaşma duygusunu artırmak amacıyla düzenlenen turnuvada ilk maç Van Et Lisesi ile Şehit Burhan Öner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında gerçekleşti. Turnuva açılış konuşmasını yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, sporun dostluğu, kardeşliği ve beraberliği pekiştirmek adına önemli bir organizasyon olduğunu anlattı. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Tanış, “Sporun herkesimden insanımıza ulaşması için farklı spor dallarında turnuvalar düzenlemeye devam ediyoruz. Bugün de ilçemizde ilk defa bayanlar arası voleybol turnuvasının startını verdik. Bu tür etkinliklerimizle bayanlarımız arasında spor ruhunu aktif hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sportif faaliyetlerimizin yanı sıra tüm insanımıza dokunan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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