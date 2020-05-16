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Gürsu adrenalin park hobbit evler renkleniyor

BURSA HABERLERİ  | 16.05.2020 16:56 | Son Güncelleme

Gürsu Adrenalin Park Tesisi, hobbit evleriyle Bursa’nın simgesi olmaya hazırlanıyor.Gürsu Belediyesi’nin Ericek’te bulunan Adrenalin Park Tesisi, yapılan çalışmalarla tamamen yenileniyor.

Gürsu Adrenalin Park Tesisi, hobbit evleriyle Bursa’nın simgesi olmaya hazırlanıyor.
Gürsu Belediyesi’nin Ericek’te bulunan Adrenalin Park Tesisi, yapılan çalışmalarla tamamen yenileniyor. Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan inşaat çalışmalarıyla, sosyal donatı alanları genişletilen Gürsu Adrenalin Park’ın, bölgenin simgesi olacak hobbit evleriyle de turizm alanında gelişmesi amaçlanıyor.
“En heyecan duyduğu projelerden biri olduğunu belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Tesisimizde yaptığımız çalışmalarla sosyal donatı alanlarını tamamen yeniliyoruz. İlçemizin doğa turizminin gelişiminde büyük payı olacak Tesisimiz, doğal güzelliği, hobbit evleri, yenilenen tesis kimliğiyle hizmet ve bungalov evlerde konaklama konforu, spor etkinlikleri imkanı, piknik alanları, çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilme olanağı ve sunacağı daha birçok olanakla ilçemizin simge değeri olarak hizmet verecek. İnşallah en kısa zamanda korona virüs salgınından kurtulduğumuzda, tüm doğa tutkunlarını Tesisimiz’in bu güzelliklerini yaşamaları için misafir etmeyi bekliyoruz” dedi.
Hobbit evlerin ve sosyal donatı alanlarının inşaat çalışmalarının hızla devam ettiği tesis, yakında doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.

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