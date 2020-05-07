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Gürsu mahallesine 20’nci park yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Gürsu mahallesinde 20’nci parkın yapımını tamamladıklarını belirterek, “Biliyoruz ki çocuklarımız parklarda özgürce koşup oynamayı özledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Gürsu mahallesinde 20’nci parkın yapımını tamamladıklarını belirterek, “Biliyoruz ki çocuklarımız parklarda özgürce koşup oynamayı özledi. Bizler de onların parklardan gelen o neşeli seslerini özledik. Salgının sona ermesinden sonra çocuklarımız yeni parkımızda çok eğlenecek” dedi.
Çevreci bir anlayışla proje üreten ve bu çalışmalarla ilçenin yeşil alan miktarını artıran Konyaaltı Belediyesi, Gürsu mahallesinde 20’nci parkı hizmete hazır hale getirdi. 350 ile 366 sokak kesişiminde 6 bin 155 metrekare büyüklüğündeki alan üzerinde inşa edilen park, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasaklı olan çocukların özgürce koşup oynayabildiği günleri bekliyor.
Tekerlekli sandalyeliler ve bebek arabaları için rampaların yapıldığı, engelli karoları ile görme engelli vatandaşların rahatlıkla dolaşabileceği parkın yapımını tamamladıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Tekerlekli sandalyeliler ve bebek arabaları için rampalar yaptık. Görme engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla dolaşabilmesi için de görme engelli karoları döşedik. Çocuk oyun alanı olarak belirlenen bölgeye çocuk oyun grubu, salıncak ve tahterevalli monte edilecek, alanın zeminine çocukların güvenliği için yumuşak ve doğal bir malzeme olan kum serdik. Etrafını da panel çit ile çevreledik” diye konuştu.
Parka gece kullanımı ve emniyet için aydınlatma sistemi ve suyun verimli kullanımını sağlayan otomatik sulama sistemi kurduklarını kaydeden Esen, “Mevcut ağaçları koruyup, fonksiyonel ve estetik açıdan uygun bitkiler diktik. Çim tohumu ile de peyzaj düzenlemesini tamamladık” dedi.
Esen, son derece modern inşa edilen parkın, çocukların özgürce koşup oynayabildiği o günleri beklediğini söyledi.

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