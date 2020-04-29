YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Gürsu’da fırınlara pide denetimi

Gürsu’da fırınlara pide denetimi

BURSA HABERLERİ  | 29.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla fırın denetimlerinde; pidelerin gramaj kontrolleri ve genel hijyen denetimlerini yapıyor.Bursa’nın Gürsu ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan sebebiyle denetimlerini arttırdı.

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla fırın denetimlerinde; pidelerin gramaj kontrolleri ve genel hijyen denetimlerini yapıyor.
Bursa’nın Gürsu ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan sebebiyle denetimlerini arttırdı. Fırınlarda inceleme yapan ekipler, pidelerin gramaj kontrollerini ve genel hijyen denetimlerini yaptı.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Ramazan ayı özelinde yaptığımız fırın denetimlerimiz sürüyor. Tüm kurumlarımızla hepimizin sağlığını korumak için çalışıyoruz. Ramazan ayının gözdesi pideyi hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla tüketmelerini ve evlerinde sağlıkla kalmalarını istiyoruz” dedi.
Denetimlerde; pidelerin gramaj kontrolleri ve genel hijyen denetimleri yanında, halk sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de bir ilk

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Bursa Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
05:59
Öğle
13:06
İkindi
16:55
Akşam
20:03
Yatsı
21:33

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Bahar Eczanesi
Osmangazi
Balkan Eczanesi
Osmangazi
Berke Eczanesi
Yildirim
Can Eczanesi
Osmangazi
Emek Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Gülhan Eczanesi
Nilufer
Karakız Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hakkari'deki Terör Saldırısı-TÜMŞAD Bursa Şubesi Başkanı Soylu:

Hakkari'deki Terör Saldırısı-TÜMŞAD Bursa Şubesi Başkanı Soylu:

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.