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Gürsu’da gençler için yeni hizmet alanları

BURSA HABERLERİ  | 04.06.2020 17:43 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesi ve İşkur Bursa İl Müdürlüğü işbirliğinde yapılan çalışmalarla, Gürsu’da gençlerin eğitim ve istihdamına ilişkin yeni hizmetler oluşturulacak.Girişimci Gençlik Ofisi ve İşkur Hizmet Noktası oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, gençlerin eğitilmesi ve istihdamlarının sağlanması amaçlanıyor.

Gürsu Belediyesi ve İşkur Bursa İl Müdürlüğü işbirliğinde yapılan çalışmalarla, Gürsu’da gençlerin eğitim ve istihdamına ilişkin yeni hizmetler oluşturulacak.
Girişimci Gençlik Ofisi ve İşkur Hizmet Noktası oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, gençlerin eğitilmesi ve istihdamlarının sağlanması amaçlanıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimizin geleceklerini şekillendirirken onlara destek olmayı ve iş bulmaları konusunda yardımcı olmayı amaçlıyoruz. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır düşüncesiyle gençlerimize yol gösterici olmayı hedefliyoruz. Bu konuda bizlere her zaman destek olan İşkur Müdürümüz Sayın Feyzullah Eren Türkmen’e teşekkür ediyorum” dedi.
Gürsu Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, İşkur Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, İşkur İl Müdür Yardımcısı Ahmet Canımova ve Gürsu Belediyesi Ar-Ge Müdürü Hüseyin Özmen’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda oluşturulacak hizmetin altyapısı görüşüldü.
Toplantının ardından, Girişimci Gençlik Ofisi ve İşkur Hizmet Noktası’nın oluşturulması planlanan Gençlik Merkezi’nde inceleme yapıldı.

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