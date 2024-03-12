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Gürsu’da geri dönüşümden 3 milyon lira gelir sağlandı

İHA İHA
12.03.2024 15:43
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Gürsu Belediyesi, ’Sıfır Atık Hareketi’ konusunda yaptığı çalışmalarla bir buçuk yıl içerisinde yaklaşık 3 milyon TL’lik gelir elde etti.

Bir buçuk yılda kampanyaya katılan hane sayısında ise 30 katlık bir artış oldu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çevreci geri dönüşümü destekleyen hamleler ve ’Sıfır Atık Hareketi’ne ilçe bazında verdiği destek ile belediye bütçesine yaklaşık 3 milyon TL kazandırdı.
Gürsu’da “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık 400 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Gürsu Belediyesi’nin girişimleri ile ilçenin işlek noktalarına, seksen adet de kullanılmış giysi kumbarası yerleştirildi.

Sıfır atık ve geri dönüşümde bilinçli kampanyalar düzenlediklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Geri Dönüşüm Evde Başlar kampanyalarımız sayesinde hanelerimizde 2 yılda Sıfır Atık Hareketi’ne katılımı 30 kat arttırdık. ‘Gürsu Sıfır Atık’ isimli mobil uygulamamızla, vatandaşlarımızın evlerinde topladıkları geri dönüştürülebilir atıklarıda puanlama sistemiyle toplayarak onlara hediyeler sunuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız’dan bu konuda hibe desteği de aldık. Hedefimiz çevreci hamlelerimizi makul projelerle desteklemek” dedi.

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