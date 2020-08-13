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Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

BURSA HABERLERİ  | 13.08.2020 17:28 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesi kaçak yapılaşmayla olan mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.“İlçemizin çözüm bekleyen konularını hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturmanın yanında, şehrimizin sağlıklı gelişimine engel olan kaçak yapılaşmayla da kararlılıkla mücadele ediyoruz.” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Gürsumuz’un hızla gelişmekte olan yapısıyla, çağdaş şehirleşme kimliğine uygun olarak gelişimini sağlama yönünde kararlı ve emin adımlarla ilerliyoruz.

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Gürsu Belediyesi kaçak yapılaşmayla olan mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.
“İlçemizin çözüm bekleyen konularını hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturmanın yanında, şehrimizin sağlıklı gelişimine engel olan kaçak yapılaşmayla da kararlılıkla mücadele ediyoruz.” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Gürsumuz’un hızla gelişmekte olan yapısıyla, çağdaş şehirleşme kimliğine uygun olarak gelişimini sağlama yönünde kararlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. Şehrimizi kaçak yapıların karmaşasından kurtarmak ve sağlıklı yapılaşmasını sağlama yönündeki kararlılığımız devam edecek. Yıkım yapmak bizleri de üzen bir durum. Ancak yasalar bizlerin huzuru ve toplumsal düzenin sağlanması için var ve bizler de yasaları uygulamakla yükümlüyüz. Yasalar gereği de bu yıkımları yapmak zorundayız. Yasal yollarla konut yapımında verdiğimiz hizmetlerde de belediye olarak hep kolaylaştırıcı olmaktayız. Kaçak yapıya harcanan emekler yasal yollarla konut yapmakta kullanılırsa hem emekler hem de birikimler heba olmaz ” dedi.
Tüm uyarılara rağmen yapılan kaçak yapılar, Gürsu Belediyesi ve ilgili diğer kurumların yetkililerinden oluşan yıkım ekiplerince yıkılmakta.
Gürsu Belediyesi yetkilileri, kararlılığın süreceğini vurgulayarak kaçak yapı yapılmaması uyarısında bulundu.

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

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