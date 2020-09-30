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Gürültü yapan motosiklet ve araçlara ceza yağdı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.09.2020 18:50 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler trafikte gürültü yapan motosiklet ve araçlar üzerinde yaptığı denetimlerde birçok sürücüye ceza yazdı.Kdz.

Gürültü yapan motosiklet ve araçlara ceza yağdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler trafikte gürültü yapan motosiklet ve araçlar üzerinde yaptığı denetimlerde birçok sürücüye ceza yazdı.
Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında gürültü yapan motosiklet ve araçlar üzerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri son üç ayda 30 aracı durdurarak bunlardan 18’ine abart tabir edilen egzozdan dolayı bin 228’şer TL, 12’sine egzozunun patlak olmasından dolayı 288’şer TL olmak üzere toplamda 25 bin 560 TL ceza uyguladı. Ayrıca ceza yazılan araçlar egzozları normal duruma getirilene kadar trafikten men edildi. Polis ekipleri 17-27 Eylül tarihleri arasında yaptığı denetimlerde ise yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden 10 araca ve ayrıca dur ihtarına uymayıp kaçan 2 aracın plakasına da cezai işlem uyguladı. Polis ekiplerinin gürültü yapan ve çevreyi rahatsız eden motosiklet ve araçlara karşı denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.

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