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Gürün’de 100 bin maske üretilecek

SİVAS HABERLERİ  | 05.10.2020 22:29 | Son Güncelleme

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ile birlikte Gürün Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunu ziyaret etti.Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan İŞKUR Destekli Ev Tekstil Ürünleri Kursu’na katılarak maske üretimi yapan kursiyerlerle bir araya gelen İl Müdürü Savaşçı, üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ile birlikte Gürün Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunu ziyaret etti.
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan İŞKUR Destekli Ev Tekstil Ürünleri Kursu’na katılarak maske üretimi yapan kursiyerlerle bir araya gelen İl Müdürü Savaşçı, üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, kurs kapsamında 100 bin maske üretimi yapılacağını belirterek, üretilen maskelerin öğretmen, öğrenci ve velilere ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. Savaşçı ise pandemi sürecinde büyük önem taşıyan maskelerin üretimi konusunda gösterdikleri hassasiyet ve özveri için kursiyerlere teşekkür etti.

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