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Gürün’de buğday hasadı başladı

SİVAS HABERLERİ  | 05.08.2020 16:07 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde buğday ve arpa hasadı başladı.Arpa ve Buğday hasadının başladığı Sivas’ın Gürün İlçesinde İlçe Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe ve davetlilerin Konakpınar Köyü’nde düzenlenen hasat programına katıldı.

Gürün’de buğday hasadı başladı

Sivas’ın Gürün ilçesinde buğday ve arpa hasadı başladı.
Arpa ve Buğday hasadının başladığı Sivas’ın Gürün İlçesinde İlçe Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe ve davetlilerin Konakpınar Köyü’nde düzenlenen hasat programına katıldı. Sabır ve alın teriyle geçen bir üretim sezonunun sonunda toprağın bizlere verdiği ürünlerin toplandığını söyleyen Belediye Başkanı Nami Çiftçi: “Eli nasırlı çiftçimiz hasatla birlikte bir yıllık emeğinin karşılığını almaya başlarken, üreticilerimizin nasırlı elleri ve alın terleri ile hasat edilecek bu ürünler, sofralarımıza ulaşacak. Bu hasat döneminin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz.” dedi.

Gürün’de buğday hasadı başladı

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