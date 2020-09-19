Gurur yüklü buruk tören

Gaziler Günü Yalova’da düzenlenen sade ve buruk bir törenle kutlandı. Tören pandemi dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunulması sonrasında sona erdi.

Gaziler Günü dolayısıyla Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir tören düzenlendi. Tören Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozan Güç, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi Başkanı Özcan İla ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi Şakir Güner’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunan protokol mensupları İstiklal marşı okudular. Maske ve mesafe kuralına uyulan ve sınırlı sayıda katılımla gerçekleşen tören daha sonra sona erdi.

Törene ayrıca AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Arif Laçin de katıldı.

