Gururla paylaştı! Serkay Tütüncü'den büyük kahramanlık: "Seni kurtardım..."

Serkay Tütüncü, izleyicilerin fenomen yarışma "Survivor" sayesinde tanıdığı bir isim. Yarışma boyunca herkesin sempatisini kazanan ve finale kalan Serkay Tütüncü şampiyon olamadı ama uzun vadede kazanan o oldu. Uzun zamandır hayalini kurduğu oyunculuk için İstanbul'a taşınan ünlü isim, "İnsanlık Suçu", "Afili Aşk" ve "Bay Yanlış" gibi dizilerle set tecrübesi edindi. Nihayet ilk başrolünü de geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden "Masumiyet" ile aldı. Dizi çok kısa ömürlü olsa da, Serkay Tütüncü'ye hem işte hem de aşkta kazandırdı. Artık bir oyuncu olarak kendisini ispat eden ve iddialı projeler için adı geçen Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan'la da aşk yaşamaya başladı.

Mutlu çift, birlikte Ege tatiline çıktı. Bugünlerde Alaçatı taraflarından eğlenceli paylaşımlar yapan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, son dönemin en gözde çiftlerinden birine dönüştü. Ne var ki, Serkay Tütüncü eğlenceye kısa bir "kahramanlık" molası verdi.

"O kafadan kurtardım"

Serkay Tütüncü, dün sabah sahilde yaşadığı garip bir anıyı paylaştı. Sörf sahilinde çok tatlı bir çocuk gördüğünü söyleyen ünlü oyuncu, çocuğun şapkasında "Serkay kafası" stickerı olduğunu söyledi. "Tanıştık ve bana hediye etti. Seni o kafadan kurtardım küçük dostum." diyen Serkay Tütüncü, takipçilerini yine çok güldürdü.

