MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gururla paylaştı! Serkay Tütüncü'den büyük kahramanlık: "Seni kurtardım..."

Gururla paylaştı! Serkay Tütüncü'den büyük kahramanlık: "Seni kurtardım..."

03.07.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Ama bu kez araya bir de "kahramanlık" paylaşımı sıkıştırdı.

Gururla paylaştı! Serkay Tütüncü'den büyük kahramanlık: "Seni kurtardım..."

Serkay Tütüncü, izleyicilerin fenomen yarışma "Survivor" sayesinde tanıdığı bir isim. Yarışma boyunca herkesin sempatisini kazanan ve finale kalan Serkay Tütüncü şampiyon olamadı ama uzun vadede kazanan o oldu. Uzun zamandır hayalini kurduğu oyunculuk için İstanbul'a taşınan ünlü isim, "İnsanlık Suçu", "Afili Aşk" ve "Bay Yanlış" gibi dizilerle set tecrübesi edindi. Nihayet ilk başrolünü de geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden "Masumiyet" ile aldı. Dizi çok kısa ömürlü olsa da, Serkay Tütüncü'ye hem işte hem de aşkta kazandırdı. Artık bir oyuncu olarak kendisini ispat eden ve iddialı projeler için adı geçen Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan'la da aşk yaşamaya başladı.

İlayda Alişan Serkay Tütüncü

Mutlu çift, birlikte Ege tatiline çıktı. Bugünlerde Alaçatı taraflarından eğlenceli paylaşımlar yapan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, son dönemin en gözde çiftlerinden birine dönüştü. Ne var ki, Serkay Tütüncü eğlenceye kısa bir "kahramanlık" molası verdi.

"O kafadan kurtardım"

Serkay Tütüncü story

Serkay Tütüncü, dün sabah sahilde yaşadığı garip bir anıyı paylaştı. Sörf sahilinde çok tatlı bir çocuk gördüğünü söyleyen ünlü oyuncu, çocuğun şapkasında "Serkay kafası" stickerı olduğunu söyledi. "Tanıştık ve bana hediye etti. Seni o kafadan kurtardım küçük dostum." diyen Serkay Tütüncü, takipçilerini yine çok güldürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözaltına alınan ünlü oyuncu: Bilmediğiniz şeyler varGözaltına alınan ünlü oyuncu: Bilmediğiniz şeyler var
Ceset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark ettiCeset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark etti
Kilosu yüzünden ne yapacağını şaşırdıKilosu yüzünden ne yapacağını şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Serkay Tütüncü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Dakikalarca takip etti, üzerine atlayıp kalçalarına dokundu

Dakikalarca takip etti, üzerine atlayıp kalçalarına dokundu

Elmalı davasındaki çocukların babası, istismarcı annenin iddialarını yalanladı

Elmalı davasındaki çocukların babası, istismarcı annenin iddialarını yalanladı

Direğe çarpan TIR paramparça oldu, sürücü hayatını kaybetti

Direğe çarpan TIR paramparça oldu, sürücü hayatını kaybetti

Sokak ortasında vahşet! Demir profille öldürüldü

Sokak ortasında vahşet! Demir profille öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"

Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"

Selin Ciğerci siyah bikinisiyle nefes kesti

Selin Ciğerci siyah bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.