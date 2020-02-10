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Gustavo Campanharo ’Mücaüdeleye devam’ dedi

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.02.2020 09:23 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, hedefe ulaşmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı orta saha futbolcusu Gustavo Campanharo, 2-2 biten Antalyaspor maçı sonrasında son derece üzgün olduklarını söyledi.

Gustavo Campanharo ’Mücaüdeleye devam’ dedi

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, hedefe ulaşmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı orta saha futbolcusu Gustavo Campanharo, 2-2 biten Antalyaspor maçı sonrasında son derece üzgün olduklarını söyledi. Gustavo Campanharo, "Antalyaspor’a karşı kötü futbol oynamadık ama kazanamadık. İlk golü attıktan sonra beraberlik golünü çok çabuk yedik. Maçın ikinci yarısında tekrar öne geçtik. Ama beraberlik golüne engel olamadık. Taraftarlarımız adına daha üzgünüm. Onlar bizi destekliyorlar. Onlara galibiyet armağan etmek istiyorduk. Son 2 maçta öne geçiyoruz ama maçı koparamıyoruz. Ama pes etmeyeceğiz ve mücadele edeceğiz" yorumu yaptı.

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