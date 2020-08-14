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Gustavo Campanharo takıma katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo takıma katılarak çalışmalara başladı.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Gustavo Campanharo takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo takıma katılarak çalışmalara başladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. 10 Ağustos Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına start veren Sarı- Kırmızılı takımda izinli olan futbolcular tek tek takıma katılıyor. Geçen sezon devre arasında takıma katılan Gustavo Campanharo dün takımla ilk antrenmanına çıktı. Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gustavo Campanharo’nun 2020-2021 sezonunda büyük görev düşüyor.

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Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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