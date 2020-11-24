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Gustavo ilk golünü attı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.11.2020 10:15 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserisporlu Gustavo Campanharo, Süper Lig’de ilk golünü attı.Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, bu sezon ilk golünü attı.

Gustavo ilk golünü attı

Hes Kablo Kayserisporlu Gustavo Campanharo, Süper Lig’de ilk golünü attı.
Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, bu sezon ilk golünü attı. Galatasaray maçına ilk 11’de çıkan ve maçın 71. dakikasında attığı golle takımına beraberliği sağlayan golü atan Gustavo Campanharo, sergilediği futbol ile taktir topladı. Takımına 1 puanı getiren golü atan Gustavo Campanharo, maç sonrası yaptığı açıklamada; “Takımım ve kendi adıma çok mutluyum. Zor maçtan 1 puan aldık. Süper Lig’de ilk golüm oldu. Bunun için ayrı bir sevinç yaşıyorum. Takım olarak çok çalıştık ve mücadele ettik. İlk yarıda belki iyi değildik ve bazı sıkıntılar yaşadık. İkinci yarıda oyunumuzu düzelttik ve altın değerinde inanılmaz 1 puan aldık” diye konuştu.

Gustavo ilk golünü attı

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