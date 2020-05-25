Güven endekslerinde yukarıya doğru hareket

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe mayısta geçen aya göre yüzde 10,8, perakende ticarette yüzde 5, inşaat sektöründe yüzde 31,1 artış gösterdi.

Güven endekslerinde yukarı doğru bir hareket olduğunu belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Açıklanan güven endekslerinin tamamı önceki aya göre artış gösterdi. Tüketici güven endeksi aynı zamanda Mart düzeyinin de üzerine çıktı. Endeks düzeyinin hala çok düşük olmasına rağmen bu artış tüketici güveni için güzel bir gelişme. Diğer dört güven endeksindeki yükselişlerde de ilginç çıkarımlar var. Son aylarda online alışverişin artması nedeniyle perakende güven endeksindeki artış diğer sektörlere göre daha zayıf” dedi.

Süreye ihtiyaç var

Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladığına değinen Kesikbaş, buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 46,1 iken bu ay yüzde 10,8 artarak 51,1 değerini aldığını söyledi. ESO Başkanı Kesikbaş, konuyla alakalı olarak, “Reel piyasaların canlanması ve normalleşme süreci ile birlikte Haziran’da büyük ihtimalle endekslerin tümünde artış bekliyoruz. Ancak Covid-19 öncesi duruma dönebilmek için biraz daha süreye ihtiyacımız olacak” dedi.