YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Güven tazeleyen Altınöz, mazbatasını aldı

Güven tazeleyen Altınöz, mazbatasını aldı

22.01.2021 19:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Güven tazeleyen Altınöz, mazbatasını aldı

AK Parti Karabük 7.

AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresinde yeniden İl Başkanı olarak seçilen Av. İsmail Altınöz mazbatasını aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine tek aday olarak giren mevcut İl Başkanı İsmail Altınöz güven tazeleyerek AK Parti Karabük İl Başkanlığı’na seçildi. Altınöz kongrenin ardından Karabük Adliyesi’ne giderek mazbatasını aldı.
Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte mazbatasını aldıktan sonra açıklamalardan bulunan Altınöz, “Karabük halkına ve teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. En coşkulu kongrelerden biri Karabük’tü. Bugün o heyecanımızı hem salona hem de şehre yansıttık. Yenilenmiş yeni ekibimizle birlikte hem Karabükümüze hem de partimize hizmet etme aşkı ile güzel çalışmalar yapacağız. Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Hem Karabük’te partimizi ileri bir seviyeye getireceğiz hem de Karabükümüzün merkezi hükümetten alacağı hizmetler noktasında milletvekillerimizle büyük bir gayret içerisinde olacağız” diye konuştu.

Güven tazeleyen Altınöz, mazbatasını aldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medya bu pozu konuşuyor! Yemin töreninde olay olan an Sosyal medya bu pozu konuşuyor! Yemin töreninde olay olan an
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti

Karabük Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:33
Sabah
08:02
Öğle
13:06
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:24
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Yurt dışındaki Türk kökenli iş insanlarına moral desteği

Yurt dışındaki Türk kökenli iş insanlarına moral desteği

Karabük'te iki aile arasındaki taşlı sopalı kavga

Karabük'te iki aile arasındaki taşlı sopalı kavga

Safranbolu’da "Pandemi Sürecinde Ebeveyn Çocuk İlişkileri" semineri

Safranbolu’da "Pandemi Sürecinde Ebeveyn Çocuk İlişkileri" semineri

Karabük’ün yeni Cumhuriyet Başsavcısı Kesgin göreve başladı

Karabük’ün yeni Cumhuriyet Başsavcısı Kesgin göreve başladı

Karabük’ün yeni Cumhuriyet Başsavcısı Kesgin göreve başladı

Karabük’ün yeni Cumhuriyet Başsavcısı Kesgin göreve başladı

Karabük'te kaçak avcılık yapan 4 kişiye 11 bin 191 lira ceza uygulandı

Karabük'te kaçak avcılık yapan 4 kişiye 11 bin 191 lira ceza uygulandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.