Güven timleri bir haftada bin 756 kişiyi sorguladı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri 22 yaya devriye, 3 motorize ekip ve 76 personel ile şehirde vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; bin 756 kişi ve 387 araç sorgulanırken, 3 aranan şahıs yakalandı. 9 farklı olayda 9 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken, 30,08 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 10 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Öte yandan, 2 kayıp şahıs bulunarak ailesine teslim edilirken, 3 dilenci de zabıta ekiplerine teslim edildi. 5 yoklama kaçağı yakalanarak, adli birimlere teslim edildi.

