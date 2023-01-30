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Güven timleri bir haftada bin 756 kişiyi sorguladı

30.01.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; bin 756 kişi sorgulanırken, 3 aranan şahıs yakalandı.

Güven timleri bir haftada bin 756 kişiyi sorguladı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri 22 yaya devriye, 3 motorize ekip ve 76 personel ile şehirde vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; bin 756 kişi ve 387 araç sorgulanırken, 3 aranan şahıs yakalandı. 9 farklı olayda 9 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken, 30,08 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 10 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Öte yandan, 2 kayıp şahıs bulunarak ailesine teslim edilirken, 3 dilenci de zabıta ekiplerine teslim edildi. 5 yoklama kaçağı yakalanarak, adli birimlere teslim edildi.

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