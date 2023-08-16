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Güvercin kavgasında parke taşı ile öldürüldü

16.08.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde güvercin meselesi nedeniyle çocuklar arasında çıkan kavga dehşetle sonuçlandı.

Güvercin kavgasında parke taşı ile öldürüldü

Olayda 16 yaşındaki çocuk, başına parke taşı vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili iki kardeş gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi’nde meydana geldi. Celal Badem (16) ile arkadaşları M.A.K. (14) ve K.K. (16) isimli kardeşler, evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı. Aldığı darbeyle yere yığılan Badem, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Badem, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Badem’in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen K.K. ile M.A.K. kardeşleri gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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