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Güvenli alanda ilk cuma namazı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.12.2020 15:22 | Son Güncelleme

Vatandaşların Cuma namazlarını güvenli şekilde kılabilmeleri için uygun hale getirilen Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde bugün ilk cuma namazı kılındı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezini cuma namazları için vatandaşların kullanımına sundu.

Vatandaşların Cuma namazlarını güvenli şekilde kılabilmeleri için uygun hale getirilen Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde bugün ilk cuma namazı kılındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezini cuma namazları için vatandaşların kullanımına sundu. Geniş ve kapalı alanda, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadetlerini yapılmasına imkan veren alanda bugün ilk Cuma namazı kılındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazır hale getirilen alanda çok sayıda vatandaş namazını birlikte kıldı.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:02
İkindi
15:21
Akşam
17:41
Yatsı
19:08

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

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Kandira
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