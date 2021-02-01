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Güvenli bölgeye akademik ziyaret

01.02.2021 18:32 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektör Yardımcısı Prof.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Suriye’ningüvenli bölgesinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Azez İslami İlimler Fakültesi ile Afrin Eğitim Fakültesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyarette, akademik ve idari personellerle bir araya gelen Prof. Dr. Yumrutaş, Suriye’nin güvenli bölgelerinde insani ve sosyal yardımlara devam ettiğini söyledi. Yardımların yanında eğitim hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Yumrutaş, 3 fakülte ve 1 yüksekokul ile yükseköğretimde hizmet verildiğini belirterek, bu birimlerde eksiklerin en kısa zamanda giderileceğini ve hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti. Prof. Dr. Yumrutaş ve beraberindeki heyet, ayrıca bölgede Türkçe’nin yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim hizmetlerinde faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü’nün Azez’dekimerkezine de ziyarette bulunarak, kurumlar arası işbirliği imkânını değerlendirip, görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Suriye’ningüvenli bölgesine gerçekleştirilen ziyarete Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar, Afrin Eğitim FakültesiDekanı Prof. Dr. Habib Özkan, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi İbrahim Halil İlgi ve Azez İslami İlimler Fakültesi Fakülte Sekreteri Cemil Çavdar da eşlik etti.

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