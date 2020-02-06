YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Güvenli okul güvenli eğitim toplantısı yapıldı

Güvenli okul güvenli eğitim toplantısı yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 2.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem “Güvenli okul güvenli eğitim” toplantısı gerçekleştirildi.
2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem “Güvenli okul güvenli eğitim” toplantısı Kaymakam Bedirhan İmamoğlu başkanlığında, ilçe Belediye Başkan Vekili Ömer Oral, ilçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Altıntop, ilçe Emniyet Müdürü Metin Cebeci, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, ilçe Sağlık Müdürü Büşra Yılmaz, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mustafa Orhan, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımlarıyla Osman İsot Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Okullarda başta öğrenciler olmak üzere tüm eğitim unsurlarının güvenliklerinin azami ölçüde sağlanması maksadıyla, okul güvenlik kameralarının tamamlanması, kent güvenlik yönetim sistemine entegrasyon, uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı mücadele, öğrenci servislerinin güvenliği, öğrencilerin gün ışığından daha fazla istifade edebilmeleri gibi konular ele alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Şarampole yuvarlan otomobil 30 dakika arandı

Şarampole yuvarlan otomobil 30 dakika arandı

Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
12:46
İkindi
15:36
Akşam
18:02
Yatsı
19:19

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Dilek Eczanesi
Merkez
Pektaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Yıldırım Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.