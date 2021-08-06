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"Güvenli plajlar" kenti Sinop'ta deniz turizmine ilgi artıyor

06.08.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en kuzey ucunda, denizin içine uzanmış bir yarımadada kurulu Sinop'ta, kentin iç limanına bakan bölümde yer alan ve bu özelliği sayesinde, Karadeniz'de boğulma vakalarının en önemli sorumlusu rip akıntısına kapalı olan güvenli plajlara tatilciler yoğun ilgi gösteriyor - İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren: - "190 kilometrelik sahil bandımızın 170 kilometresi plajlardan oluşuyor. Bunun yaklaşık 100 kilometreye yakın kısmı da sadece iç limanda ve rip akıntıya kapalı olmasından dolayı Sinop çok tercih edilen bir yer haline geldi"

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'un boğulmalara sebebiyet veren rip akıntısına (çeken akıntı) kapalı güvenli plajları, tatilcilerin uğrak noktası haline geldi.

Uzun sahilleri ve temiz denizi ile yaz aylarında binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sinop'ta, deniz turizmine olan ilgi giderek artıyor.

Tatilcilerin sahillerde yoğunluk oluşturduğu kentte, özellikle iç liman bölümünde yer alan ve rip akıntısına kapalı olan güvenli plajlar, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, AA muhabirine, tarihi ve kültürel mirasa sahip Sinop'un son yıllarda deniz turizmi alanında da yoğun talep gördüğünü söyledi.

Anadolu'nun her tarafından kente gelen tatilcilerin büyük bölümünün deniz turizmini tercih ettiğini anlatan Süren, vatandaşları güvenli plajlarla buluşturma noktasında öneri ve uyarılarının devam ettiğini dile getirdi.

Süren, Sinop'un kuzey ve güneye bakan iki yakasının bulunduğuna dikkati çekerek, güney plajlarının, boğulma vakalarının en önemli nedeni olan "rip" akıntılara kapalı olduğunu vurguladı.

Kentte deniz turizmine ilginin artmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Süren, şöyle devam etti:

"Sinop gerçekten büyük bir destinasyona sahip bir kent. Sadece kum, güneş, deniz turizminden oluşmuyor. Ama tabii yaz sezonunda insanlar daha çok deniz turizmine yoğunlaşıyor. O noktada bizim şöyle bir avantajımız var. 190 kilometrelik sahil bandımızın 170 kilometresi plajlardan oluşuyor. Bunun yaklaşık 100 kilometreye yakın kısmı da sadece iç limanda ve rip akıntıya kapalı olmasından dolayı Sinop çok tercih edilen bir yer haline geldi. Bu açıdan Anadolu'nun her bölgesinden ilimize yönelik deniz turizmi talebi oldu. Kentimiz adına memnuniyet verici bir durum."

Süren, Sinop'un tatilcilere çok sayıda güvenli plaj tercihi sunan bir kent olduğunu belirterek, "Gördüğümüz kadarıyla son dönemde deniz turizmine yoğunlaşan bir talep var. Ziyaretçilerimizden açık denizden kaçınmalarını istiyoruz. Daha ziyade iç limanda bulunan plajları tercih etmelerini istiyoruz. Karakum ile Gerze ilçesi arasındaki sahil bandı rip akıntılara kapalı ve iç liman bölgesinden oluşuyor. Tatilcilere bu alanda bulunan güvenli plajları tercih etmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

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