Güvenli Turizm Sertifikası sürekli hale getirilecek

Alpaslan, AA muhabirine, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın Türk turizminin geleceği açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Turizmde "güvenli ve sağlıklı tatil" imajı veren program, sürekli uygulanması için Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dahil edildi.

Kovid-19 salgınının geçen yıl tüm dünyada yayılmasıyla Türkiye'de turizmde güvenli hizmet sunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde hazırlanan ve turizm tesislerinde zorunlu hale getirilen sertifika programı, bu yıl da kriterleri genişletilerek uygulanıyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm tesislerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri içeren Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın, TBMM gündeminde olan Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki değişiklikle sürekliliğinin sağlanacağını söyledi.

Kovid-19 başta olmak üzere sağlık hususundaki tüm tedbirleri içeren programın temel amacının yerli ve yabancı turistlerin, güvenli ve keyifli şekilde tatillerini yapmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Alpaslan, programın, turizm tesislerine hijyen odaklı 152 kriteri uygulamaları yönünde zorunluluk getirdiğini bildirdi.

Programın uluslararası alanda akredite olmuş kuruluşlar tarafından da onaylandığını aktaran Alpaslan, sertifikayı alan tesislerin, bir ay içinde 4 kez denetlendiğini, en ufak tavizde sertifikanın iptal edildiğini kaydetti.

Havalimanlarından otellere, seyahat acentelerine kadar tüm turizm işletmelerinde uygulanan programın dünya genelinde de kabul gördüğünü ifade eden Alpaslan, bu yıl, geçen yıla göre daha fazla tesisin sertifika programına dahil olduğunu söyledi.

Sektörün de programı benimsediğinin altını çizen Alpaslan, şu ana kadar 10 binden fazla tesisin sertifikayı almaya hak kazandığını, sayının artarak devam ettiğini belirtti.

- Program, Turizm Teşvik Kanunu'na girecek