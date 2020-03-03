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Güvenlik güçlerinden Cizrespor’a teşekkür ve destek ziyareti

ŞIRNAK HABERLERİ  | 03.03.2020 18:02 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler, Cizrespor-Turgutluspor maçına ’Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız’ pankartı ile sahaya çıkarak İdlib’de rejim güçleri ile savaşan Mehmetçiklere destek veren Cizrespor yönetimini ziyaret ederek sporculara göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.Cizre Emniyet Müdürü İzzet Güner ve beraberindekiler Cizrespor Başkan Vekili Veysel Şık ve Kulüp Müdürü Cengiz Şeremet tarafından karşılandı.

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler, Cizrespor-Turgutluspor maçına ’Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız’ pankartı ile sahaya çıkarak İdlib’de rejim güçleri ile savaşan Mehmetçiklere destek veren Cizrespor yönetimini ziyaret ederek sporculara göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.
Cizre Emniyet Müdürü İzzet Güner ve beraberindekiler Cizrespor Başkan Vekili Veysel Şık ve Kulüp Müdürü Cengiz Şeremet tarafından karşılandı. Kulüp yöneticileri ile birlikte stadyuma giren Emniyet Müdürü Güner ve beraberindeki polis memurları teknik heyet ve sporcuları duyarlılıklarından dolayı tek tek tebrik etti.
Güner, tüm Türkiye’ye Cizre’den verilen birlik ve beraberlik mesajı içeren pankarttan dolayı güvenlik güçlerinin Cizrespor’a teşekkür etmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Güner, “Bu memleket ve bu topraklar hepimizin. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz dolayısıyla zaman zaman ülke savunması için ülkenin birlik ve bütünlüğü için gerek işten gerek güçten çeşitli hainliklerle karşı karşıyayız. Bunu elbette 7’sinden 70’ine,esnafından memuruna, güvenlik gücünden korucusuna ve en büyük kardeşlik ortamı olan spor camiasına özellikle futbol dünyasının siz değerli temsilcilerinin birlik ve beraberliği ile biz bu zorlukları aşacağız. Dolayısı ile geçtiğimiz hafta sonu takım ve yönetim olarak göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı teşekkür etmek istedik. Emniyet Müdürlüğü olarak kapımız her zaman sonuna kadar açık. Hep beraber daha nice güzel günler göreceğiz. Bu vesile ile temsilcisi olduğum teşkilatım ve tüm güvenlik güçleri adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan kısa konuşmanın ardından Emniyet Müdürü İzzet Güner, takım kaptanı Evren Horozal’a bir demet çiçek takdim ederken, sporculara da güvenlik güçlerine kendi elleriyle baklava yedirerek teşekkür etti.

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