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Güvenlik güçlerinden Selçuklu Meydan Mezarlığı’na yoğun ilgi

BİTLİS HABERLERİ  | 26.08.2020 15:47 | Son Güncelleme

Bu yıl 949.

Bu yıl 949. yıldönümü kutlanan Malazgirt Zaferi etkinlikleri içinde Ahlat ilçesine güvenlik önlemleri için gelen polis ve güvenlik güçleri etkinliklerin bitmesinin ardından Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti.
Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret eden güvenlik güçleri ilk defa gördükleri abidevi mezar taşları karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. 210 dönümlük alan üzerinde kurulu bulunan ve boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri bir sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını inceleyen güvenlik güçleri ziyaretleri anısına fotoğraflar çekmeyi de ihmal etmediler.

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