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Güvenlik kamerasındaki cinayette zanlı tutuklandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.03.2020 20:58 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 50 yaşındaki Ahmet Cantekin’in öldüğü ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayın faili Volkan Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, önceki akşam Devrek Cumhuriyet Alanında meydana gelen olayda sanayi sitesinde geri dönüşüm ticareti ile iştigal eden Volkan Y.

Güvenlik kamerasındaki cinayette zanlı tutuklandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 50 yaşındaki Ahmet Cantekin’in öldüğü ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayın faili Volkan Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, önceki akşam Devrek Cumhuriyet Alanında meydana gelen olayda sanayi sitesinde geri dönüşüm ticareti ile iştigal eden Volkan Y. (29) ile Ahmet Cantekin (50) arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın sonucu kavgaya dönüşünce Volkan Y. adlı şahıs belinden çıkardığı silahını ateşleyerek Ahmet Cantekin’i vurdu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ahmet Cantekin hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olay anı ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan Cantekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın faili Volkan Y. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasındaki cinayette zanlı tutuklandı

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