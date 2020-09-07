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Güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.09.2020 08:51 | Son Güncelleme

Güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iş yerlerindeki hırsızlıkla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelen ekipler, kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliyi adresinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlıların iş yerine girmesi ve çaldığı malzemeleri otomobile koyduktan sonra aracı iterek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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