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Güvenlik korucusunu şehit eden terörist yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı

15.06.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 11 gün önce şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem’in faili ’Demhat’, ’Fırat’ ve ’Gelhat’ kod adlı Mehmet Zeki İlmin, Mersin’de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Teröristin yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran tarihinde Cizre’de şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem’in fali, PKK’lı terörist Mehmet Zeki İlmin’in Mersin’de olduğu bilgisine ulaşan ekipler, bu sabah operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyonda, ’Demhat’, ’Fırat’ ve ’Gelhat’ kod adlı terörist Mehmet Zeki İlmin ile birlikte E.A. ve K.İ, Akdeniz ilçesindeki gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde; 11 gün önce Cizre’de şehit edilen güvenlik korucumuz Mustafa Erdem’in faili ’Demhat’, ’Fırat’ ve ’Gelhat’ kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum" dedi.

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