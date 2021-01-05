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Güvenlik riski oluşturan araçlar kaldırtıldı

MALATYA HABERLERİ  | 05.01.2021 10:23 | Son Güncelleme

Malatya merkezde çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, ayrıca güvenlik riski meydana getiren 4 hurda araç tespit edilerek bulundukları yerlerden kaldırtıldı.Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis (TDP) Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda çevre ve görüntü kirliliği oluşturan ayrıca güvenlik riski meydana getiren 4 hurda araç tespit edilerek bulundukları yerlerden kaldırtılarak sorun giderildi.Sözü edilen terk edilmiş hurda araçlar içinde nahoş durumların olması üzerine vatandaşların şikayetlerinin değerlendirildiği ve bulundukları yerlerden kaldırtıldığı kaydedildi.

Güvenlik riski oluşturan araçlar kaldırtıldı

Malatya merkezde çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, ayrıca güvenlik riski meydana getiren 4 hurda araç tespit edilerek bulundukları yerlerden kaldırtıldı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis (TDP) Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda çevre ve görüntü kirliliği oluşturan ayrıca güvenlik riski meydana getiren 4 hurda araç tespit edilerek bulundukları yerlerden kaldırtılarak sorun giderildi.
Sözü edilen terk edilmiş hurda araçlar içinde nahoş durumların olması üzerine vatandaşların şikayetlerinin değerlendirildiği ve bulundukları yerlerden kaldırtıldığı kaydedildi.

Güvenlik riski oluşturan araçlar kaldırtıldı

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