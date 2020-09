Güvenlik riski taşıyan metruk yapılar yıkılıyor

Yıldırım Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve kent estetiğine aykırı metruk yerlerin yıkımına devam ediyor.

Güvenli ve daha yaşanabilir bir Yıldırım oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, metruk binaları yıkarak güvenlik riskinin önüne geçiyor. Yıldırım’da metruk halde bulunan ve ilçe sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor ve hukuki girişimler neticesinde yıkımı gerçekleştiriliyor. Yıldırım Belediyesi ekipleri bu kapsamda 2020 yılında atıl durumda bırakıldığı için çökme riski oluşturan, madde bağımlıların yuvası haline gelen ve güvenlik eksikliği nedeniyle yangına sebebiyet vererek can ve mal güvenliğini tehdit eden 60 metruk yapıyı yıkarak risklerin önüne geçti.

Yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden metruk yapıların yıkımını devam edileceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra sosyal risklere de yol açan binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binalar, bir süre sonra madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak da kullandığı bu yapılar vatandaşların can güvenliği için tehlike de arz ediyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, çocukları için haklı olarak endişe ediyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden bu binaların yıkım işlemlerini olumsuz bir durumla karşılaşmadan yapılan hukuki girişimler neticesinde gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hem çarpık yapılaşma ve kötü görüntünün önüne geçiyor hem de vatandaşımızın huzurunu ön planda tutuyoruz. Mahallelerinde bu tür metruk bina olan hemşehrilerimiz belediyemize veya gerekli kamu kurumlarına taleplerini ilettiği takdirde bir olumsuzluk yaşanmadan gereğini yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.