Güvenlik Şube 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü unutmadı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarına sürpriz kutlama programı yaptı.

2021 yılı çalışma programı konulu basın toplantısı için basın mensuplarını Emniyet Müdürlüğü Karesi Hizmet Binasına davet eden Güvenlik Şube Müdürlüğü, burada basın mensuplarının 10 Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayıp, pasta kesti.

“Gazetecilerle omuz omuza çalışıyoruz”

Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün basın mensuplarıyla birlikte sahada görev yaptığına ve dayanışma içerisinde olduklarına dikkat çeken İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yasin Demir, “ 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü hafta sonuna denk geldiğinden dolayı bugün bu anlamlı günü kutlamak için arkadaşlarımızla birlikte pasta aldık. Hepiniz hoş geldiniz, gününüzü kutlarız” dedi. Basın toplantısı için gittikleri Emniyet Müdürlüğü Karesi Hizmet Binası’nda Güvenlik Şube Müdürlüğü personelinin sürpriziyle karşılaşan basın mensupları da Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün bu jestine teşekkürle karşılık verdi.

