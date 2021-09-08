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Güvenpark'ta göçüğün meydana geldiği alanda çalışmalar devam ediyor

08.09.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenpark'ta göçüğün meydana geldiği alanda çalışmalar devam ediyor

Kızılay Güvenpark'ta göçüğün meydana geldiği bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay istasyonunda merdiven tünelinin kazısı sırasında Güvenpark'ta zemin boşalmasından kaynaklı yaklaşık 15 metre çaplı oluşan çukurun bulunduğu bölgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Çalışma alanının etrafına herhangi bir kaza yaşanmaması için güvenlik şeridi ve branda çekildi.

Tedbir amacıyla Güvenpark otobüs durakları metro girişi kapatıldı.

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