YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Güvercin Masa 105 bin vatandaşa ulaştı

Güvercin Masa 105 bin vatandaşa ulaştı

AYDIN HABERLERİ  | 26.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran “Güvercin Masa” vardiyalı mesai ile 24 saat görev yapmaya devam ediyor.Güvercin Masa, 2019 yılında toplam 105 bin 254 vatandaşla temasa geçerek 63 bin 389 başvuru aldı.Kuşadası Belediyesi çatısı altında vatandaşların, ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabildiği, 7/24 çağrı merkezinden kayıt oluşturabildiği, evlerinde, iş yerlerinde ya da sokakta gezici ekiplere veya e-posta ve sosyal medya aracılığıyla taleplerini ilettiği birim olan Güvercin Masa her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran “Güvercin Masa” vardiyalı mesai ile 24 saat görev yapmaya devam ediyor.
Güvercin Masa, 2019 yılında toplam 105 bin 254 vatandaşla temasa geçerek 63 bin 389 başvuru aldı.
Kuşadası Belediyesi çatısı altında vatandaşların, ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabildiği, 7/24 çağrı merkezinden kayıt oluşturabildiği, evlerinde, iş yerlerinde ya da sokakta gezici ekiplere veya e-posta ve sosyal medya aracılığıyla taleplerini ilettiği birim olan Güvercin Masa her geçen gün büyümeye devam ediyor. Birime bağlı çağrı merkezi ve başvuru masasına bağlı çalışan ekipler 2019 yılı içerisinde 60 bin 308 vatandaştan gelen başvuruyu kayda aldı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla 2019 Haziran ayında faaliyete giren gezici ekip ise 44 bin 964 vatandaşı evi veya iş yerinde ziyaret ederek 3 bin 96 kişinin talep formunu ilgili birim ve kurumlara iletti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güvercin Masa’ya bağlı olarak çalışan ekiplerin 2019 yılı içerisinde rekor sayıda başvuru aldıklarına dikkat çekerek “ Göreve geldiğimiz günden itibaren belediyemize bağlı Güvercin Masa’yı güçlendirmek için çalışıyoruz. Yaz aylarında faaliyete geçirdiğimiz Güvercin Masa Gezici Ekibi sayesinde vatandaşlarımıza daha kolay ulaşmaya ve sorunlarını yerinde görmeye başladık. Çağrı merkezi ve başvuru masasına bağlı çalışan personel sayısını artırarak talepleri daha hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletilmesini sağladık. Böylelikle sorunlar da daha hızlı bir şekilde çözülüyor. Ekiplerimiz 48 saat içerisinde aldıkları başvurunun durumu ile ilgili telefon aracılığı ile vatandaşa bilgilendirme yapıyor. Ayrıca vatandaşların taleplerinin gerçekleşmesi durumunda tekrar telefon aracılığı ile geri dönüş sağlanıyor. Ekiplerimiz 2019 yılı içerisinde 105 bin 254 vatandaşla temasa geçerek 63 bin 389 başvuru aldı” dedi.

Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa
Güvercin Masa, Başvuru Masası, 7 /24 Çağrı Merkezi, Gezici Ekip ve Koordinasyon Merkezibirimlerinden oluşur. Başvuru Masası, dilekçelerin kaydının yapıldığı başvuru kanalıdır.
7/24 Çağrı Merkezi, 0256 460 4 040 numaralı telefon aracılığı ile taleplerin 7/24 iletilebildiği birimdir. Gezici Ekip ise mahallelerde, sokaklarda ve hanelerde talep alan birimdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eksi 23 dereceyi gördü ama... Oraya giden şok oluyor! Eksi 23 dereceyi gördü ama... Oraya giden şok oluyor!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi

Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Kadınlar mahalleye bakkal yada market açılmasını istedi

Kadınlar mahalleye bakkal yada market açılmasını istedi

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Aydın Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:39
Öğle
13:27
İkindi
16:34
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Abacı Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Özlem Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.