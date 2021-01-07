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Güvercinlik Vadisinde peyzaj çalışmaları yapılıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.01.2021 12:13 | Son Güncelleme

Nevşehir’de Uçhisar Belediyesi tarafından Güvercinlik vadisinde peyzaj çalışmaları yapılmaya başlandı.Uçhisar beldesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Güvercinlik vadisinde Uçhisar Belediyesi tarafından peyzaj çalışmaları yapımına başlandı.

Nevşehir’de Uçhisar Belediyesi tarafından Güvercinlik vadisinde peyzaj çalışmaları yapılmaya başlandı.
Uçhisar beldesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Güvercinlik vadisinde Uçhisar Belediyesi tarafından peyzaj çalışmaları yapımına başlandı. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü açıklamasında, “Güvercinlik vadisinde hem vadi kenarında seyir noktası oluşturmak hem de çevre düzenlemesi yapmak için peyzaj çalışması başlattık. Çünkü bölgenin tarihini ve doğal güzelliklerini tatmak isteyenler için vadi yürüyüşleri vazgeçilmezdir. Güvercinlik vadisi içinde yer alan kayadan oyma kilise, doğal oluşumları ve adından da anlaşıldığı üzere barındırdığı eşsiz güzellikte ki güvercinleriyle doğa tutkunlarına tarifi imkansız tatlar sunmaktadır. Burada gerçekleştirdiğimiz ıslah ve düzenlemelerle 2021 turizm sezonuna hızla hazırlanıyoruz” dedi.

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