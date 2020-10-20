Güz dönemi çocuk programları başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Güz Dönemi Çocuk Programları için kayıtlar başladı. Çocukların gelişimine yarar sağlayacak branşlarda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programlara 30 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırılabilecek

Tepebaşı Belediyesi 2020 Güz Dönemi Çocuk Programları için kayıt işlemleri başladı. 8 farklı branşta düzenlenecek kurslar için 19 Ekim’de başlayan kayıtlar, 30 Ekim’e kadar devam edecek. Pandemi dolayısıyla kontenjanlar sınırlı şekilde belirlenirken, öğrenciler eğitimlere online olarak da katılabilecek. Tüm tedbirlerin alındığı çeşitli merkezlerde düzenlenecek programlar arasında Oyun ve Beceri Grubu (36-57 ay), Etüt (3.-4. sınıf), Drama (2006-2011 doğumlular), Jimnastik (2008-2015 doğumlular), İngilizce (3.-4. sınıf), Donguri - Japon matematiği (2.-3.-4. sınıf), Öykü Atölyesi (2005-2010 doğumlular) ve Satranç (2008-2010 doğumlular) yer alıyor.

Öğrenci ve veliler, Güz Dönemi Çocuk Programları hakkında bilgi almak ve kayıt oluşturmak için 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattı ile 23 Nisan ÇKSM, Esentepe ÇKSM, Yaşam Köyü Çocuk Senfoni Orkestrası, Hedef Batıkent Belde Evi, Matematik Evi ve Çamlıca Deneyimli Kafe’ye ulaşabilecek.

