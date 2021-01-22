YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Güz yarıyılı eğitim öğretim dönemi sona erdi

Güz yarıyılı eğitim öğretim dönemi sona erdi

22.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Güz yarıyılı eğitim öğretim dönemi sona erdi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı güz döneminin sona ermesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye’nin büyük ve köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesinin sevgili öğrencileri ve kıymetli meslektaşlarım;
Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi süreci nedeniyle uzaktan yürüttüğümüz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı güz döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız.
Her ne kadar alışık olduğumuz bir süreç olmasa da bu durum bizim azmimizi, aydınlık Türkiye’nin geleceğini oluşturma isteğimizi asla azaltmadı. Bugün bir akademik sürecin sonuna gelmiş olmakla beraber, gelecek günlerin bizi öncelikle birbirimize kavuşturacağını ümit ederek, her ne şartta olursa olsun güzel ve başarılı işler yapacağımız gerçeğine olan umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Belki bu mesajı bugün dijital bir ortamdan paylaşmak nasip oldu ama biliyoruz ki en kısa zamanda yüz yüze, aynı kampüs içinde, beraberce, kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Yaşanan bu günlerin herkese öğrettiği bir şeyler vardır elbet. Bu süreçte en önemli kazancımız elimizde olan her şeyin, her günün ve her anın ne kadar kıymetli olduğu gerçeği noktasında bir farkındalığın oluşmasıdır. Hayatın gözden kaçırdığımız ya da sıradanlaşan halleri içinde önemsemediğimiz birçok nimeti olduğunu fark ettik. Bunlardan en önemlisi hiç kuşkusuz sağlığımız ve sevdiklerimiz. Nefes alabilmenin, sokaklarda korkusuzca maskesiz yürüyebilmenin, kucak dolusu sarılabilmenin, bir parkta oturabilmenin aslında ne kadar değerli olduğunu ve sıradan olmadığını öğrendik. Ayrıca güçlü yanlarımızı, her şartta ayakta kalabilmeyi, hayatı ne olursa olsun devam ettirebilmeyi öğrendik. Bu sürecin öğrettikleriyle beraber eski hatalarımızı tekrarlamadan, daha yaşanır ve güzel bir dünya umudumuzu tazeledik.
Sevgili öğrenci arkadaşlarım ve değerli meslektaşlarım; Bütün bu yaşananlar, kayıplar ve çıkarttığımız dersler ile hep beraber daha güzel ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, 2020-2021 güz yarıyılını kapatırken hepinize sağlıklı günler diliyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:24
Öğle
12:31
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:51

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Güllüce Eczanesi
Palandoken
Yıldızkent Kavsak Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şehri Şifa Eczanesi
Hinis
Yıldırım Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz’dan yarıyıl tatili mesajı

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz’dan yarıyıl tatili mesajı

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz’dan yarıyıl tatili mesajı

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz’dan yarıyıl tatili mesajı

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Mesleki eğitim merkezleri ile iş dünyası çalıştayda buluştu

Mesleki eğitim merkezleri ile iş dünyası çalıştayda buluştu

Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı oldu

Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı oldu

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.