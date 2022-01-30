Güzel havayı fırsat bilenler Safranbolu'da yoğunluk oluşturdu

Yoğun kar yağışının ardından hafta sonu havaların ısınmasını fırsat bilen tatilciler, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi ilçeye gelen ziyaretçiler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında müzeleri ve estetik biçimde şekillendirilmiş 6-8 odalı konakları gezdi.

Seyir teraslarından şehir manzarasını izleyen tatilciler, kafe ve restoranlarda yöresel lezzetlerden tattı.

İlçedeki lokum ve hediyelik eşya dükkanları da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, Safranbolu'nun Türkiye'nin önemli kültür merkezlerinden birisi olduğunu, her mevsim ziyaretçi ağırladığını söyledi.

İlçenin büyük şehirlere yakınlığı dolayısıyla yarıyıl tatilinde de ilgi gördüğünü belirten Ergüder, salgından önce Safranbolu'nun yılda 1 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Ergüder, hafta sonu ilçeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi olduğunu, bu durumun esnafın yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

