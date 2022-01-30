YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Güzel havayı fırsat bilenler Safranbolu'da yoğunluk oluşturdu

Güzel havayı fırsat bilenler Safranbolu'da yoğunluk oluşturdu

30.01.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel havayı fırsat bilenler Safranbolu'da yoğunluk oluşturdu

Yoğun kar yağışının ardından hafta sonu havaların ısınmasını fırsat bilen tatilciler, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi ilçeye gelen ziyaretçiler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında müzeleri ve estetik biçimde şekillendirilmiş 6-8 odalı konakları gezdi.

Seyir teraslarından şehir manzarasını izleyen tatilciler, kafe ve restoranlarda yöresel lezzetlerden tattı.

İlçedeki lokum ve hediyelik eşya dükkanları da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, Safranbolu'nun Türkiye'nin önemli kültür merkezlerinden birisi olduğunu, her mevsim ziyaretçi ağırladığını söyledi.

İlçenin büyük şehirlere yakınlığı dolayısıyla yarıyıl tatilinde de ilgi gördüğünü belirten Ergüder, salgından önce Safranbolu'nun yılda 1 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Ergüder, hafta sonu ilçeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi olduğunu, bu durumun esnafın yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Karabük'te tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandıKarabük'te tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu

Karabük Namaz Vakitleri 30 Ocak Pazar

İmsak
06:28
Sabah
07:56
Öğle
13:08
İkindi
15:45
Akşam
18:10
Yatsı
19:32
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.