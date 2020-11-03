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Güzel Sanatlar Fakültesinden sanal sergi etkinliği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.11.2020 16:03 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilen bu dönemde gerçekleştirdiği sanal sergi ile sanatseverlerle buluşuyor.Öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan sanal sergi hakkında görüşlerini dile getiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof.

Güzel Sanatlar Fakültesinden sanal sergi etkinliği

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilen bu dönemde gerçekleştirdiği sanal sergi ile sanatseverlerle buluşuyor.
Öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan sanal sergi hakkında görüşlerini dile getiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Rahmi Atalay şunları söyledi:
“1983’te Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu olarak kurulmuş olan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, kurulduğu günden günümüze çağdaş bir misyonla hareket etmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok başarıya imza atan fakültemiz, sanat eğitiminde geliştirici düşünmeyi merkezde tutan bir kurum olmuştur. Fakültemiz; çevreye, sosyal yaşama duyarlı, insana ve ülkesine değer veren bir anlayışla yalnızca Anadolu’da değil aynı zamanda ülkemizde ve uluslararası platformda da önemli bir eğitim kurumu ve çağdaş kültürün oluşturulmasında söz sahibidir. Her yıl ziyaretçilerle buluştuğumuz ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Karma Sergisi’ Covid 19 tedbirleri nedeniyle bu yıl sanal ortamda sanatseverler ile buluşuyoruz.”
42 öğretim elemanının eserlerinin yer aldığı sergi, https://www.artsteps.com/embed/5ee0bc4d22517c4cdd6acbb8 adresinden ziyaret edilebilecek.

Güzel Sanatlar Fakültesinden sanal sergi etkinliği

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