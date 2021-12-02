Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yaptıkları resimlerle Kovid-19'a dikkati çekti

NİĞDE (AA) - Niğde'de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkati çekmek amacıyla yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

Şadırvan Parkı'ndaki sergide, öğrencilerin salgın öncesi ve sonrasında insan hayatında yaşanan değişiklikler ile maske, mesafe, hijyen ve aşı konularını işlediği resimler yer alıyor.

Açılışta öğrencilerin verdiği mini konser ile sergi vatandaşlardan beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sergide, görsel sanatlar bölümü öğrencilerinin vatandaşları Kovid-19 hakkında bilgilendirmek amacıyla yaptığı resimlerin yer aldığını söyledi.

Öğrencilerin resimlerle Kovid-19 için farkındalık oluşturmak istediğini vurgulayan Yaşar, "Aşıdan tutun maske, mesafe ve hijyenle ilgili tüm yapılması gerekenler resmedildi. Bu tedbirlerle amaç, vaka sayılarını azaltarak öğrencilerin eğitime yüz yüze devam etmelerini sağlamak. Uzaktan eğitime geçmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ayşegül Başdemir ise amaçlarının pandemi ile yaşamaya dikkati çekmek olduğunu belirterek, olumlu tepkiler aldıklarını kaydetti.

Bu akşama kadar gezilebilecek sergide 40 resim yer alıyor.

