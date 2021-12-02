YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yaptıkları resimlerle Kovid-19'a dikkati çekti

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yaptıkları resimlerle Kovid-19'a dikkati çekti

02.12.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yaptıkları resimlerle Kovid-19'a dikkati çekti

NİĞDE (AA) - Niğde'de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkati çekmek amacıyla yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

Şadırvan Parkı'ndaki sergide, öğrencilerin salgın öncesi ve sonrasında insan hayatında yaşanan değişiklikler ile maske, mesafe, hijyen ve aşı konularını işlediği resimler yer alıyor.

Açılışta öğrencilerin verdiği mini konser ile sergi vatandaşlardan beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sergide, görsel sanatlar bölümü öğrencilerinin vatandaşları Kovid-19 hakkında bilgilendirmek amacıyla yaptığı resimlerin yer aldığını söyledi.

Öğrencilerin resimlerle Kovid-19 için farkındalık oluşturmak istediğini vurgulayan Yaşar, "Aşıdan tutun maske, mesafe ve hijyenle ilgili tüm yapılması gerekenler resmedildi. Bu tedbirlerle amaç, vaka sayılarını azaltarak öğrencilerin eğitime yüz yüze devam etmelerini sağlamak. Uzaktan eğitime geçmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ayşegül Başdemir ise amaçlarının pandemi ile yaşamaya dikkati çekmek olduğunu belirterek, olumlu tepkiler aldıklarını kaydetti.

Bu akşama kadar gezilebilecek sergide 40 resim yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttıProf. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
Niğde'de kamyonda 2 milyon 750 bin makaron ele geçirildiNiğde'de kamyonda 2 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
pandemi Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 3 Aralık Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:33
Öğle
12:36
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Niğde Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Cuma

Aydoğanlar Eczanesi
Merkez
Gülsen Eczanesi
Merkez
Ulusan Eczanesi
Altunhisar
Altundağ Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Çıftlık Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.