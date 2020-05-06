Güzel Sanatlar lisesi öğretmen ve öğrencileri evde sanatlarını boyadıkları maskelerle yapıyor

ISPARTA (İHA) Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri evde kaldıkları süre içerisinde sanattan kopmadılar. Öğretmen ve öğrenciler, başlattıkları ‘maskemi takıyorum sanatımı yapıyorum’ etkinliği ile sosyal medyada birbirlerini davet ederek, sanatlarını boyadıkları maskeleriyle yapıyor.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitime geçti. Bu kapsamda evde eğitime devam eden öğretmen ve öğrenciler farklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Isparta Güzel Sanatlar Lisesi(GSL) öğretmen ve öğrencileri, sosyal medyada başlattıkları ‘maskemi takıyorum sanatımı yapıyorum’ etkinliği sayesinde farklı şekillerle boyadıkları maskeleriyle sanatlarını evde sürdürüyorlar. Öğretmen ve öğrenciler, çektikleri videolarla da sosyal medya üzerinden bu etkinliğe birbirlerini davet ediyorlar.

“Baharın rengi yüzümüze değsin istiyoruz”

Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Taner Türkcan, bu etkinlikte dünyayı yeniden keşfetmeye çalışmadıklarını, sanatın iyileştirici yönünü kullanmak istediklerini söyledi. Türkcan, “Hayatın öğretici ve bir o kadar ilham verici yanını kullanalım, okuyalım, müzik dinleyelim, dinlenelim ama hep sanat üretelim düşüncesiyle sosyal medyada devam eden maske kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak amaçlı maske boyama etkinliği başlattık. Maskeler üzerine su bazlı boyalar, karakalem, kuru boya veya pastel boya ile yaptığımız resimler ile baharın rengi yüzümüze değsin, yüzümüzdeki kocaman gülümseme çevremize yayılsın istiyoruz” dedi.

“Bir akım şeklinde yayılıyor”

Hazırlanan boyalı maskelerle sosyal medyada videolar paylaşıldığını ifade eden Türkcan, “Öğrenci ve öğretmenlerimiz görmek istedikleri isimleri söyleyerek bu etkinliğe davet ediyor. Bu şekilde etkinliğimiz yayılıyor” diye konuştu.

