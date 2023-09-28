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Güzelçamlı’da toplanan balıkçılar sorunlarına çözüm istedi

28.09.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçesinde balıkçılık faaliyetlerini sürdüren vatandaşlar yıllardır devam eden sorunlarının çözünü için yetkililerden yardım istediler.

Güzelçamlı’da toplanan balıkçılar sorunlarına çözüm istedi

Daha önce konuyla ilgili sorunlarının çözümü için bir vekil ile görüşen balıkçılar bu defa Meclis’e yeni giden AK parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen’den yardım istediler.

Aydın Milletvekili Ömer Özmen, partisinin Kuşadası ilçe Başkanı Fatih Sarıgöz ve Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer ile birlikte su ürünleri kooperatif başkanları ile bir araya geldi. Güzelçamlı Balıkçı Barınağında geçekleştirilen toplantıda balıkçılar sorunlarının çözümü için bu defa AK Parti’nin yeni milletvekili Ömer Özmen’e sorunlarını anlatıp yardım istediler.

Toplantıda Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Pirinç, Akköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Fatih Çavuş, Batıköy Su Ürünleri Kooperatifi Dalyan Başkanı Mustafa Altan Görecek, Serçin Su Ürünleri Kooperatif Başkanı ve Birlik Başkan Yardımcısı Fikret Özbaşı ve diğer bazı ilgililer katıldı.

Toplantıda aynı zamanda Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu Üyesi olan AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen’e; su ürünleri kooperatiflerinin sorunlarının yanında, balıkçı barınaklarının fiziki sorunlarının iyileştirilmesi gibi talepler de iletildi.
AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen sorunların çözümü noktasında gerekeni yapacağını söyledi.

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