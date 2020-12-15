Güzelhisar Sosyal Tesisleri yeni yılda hizmete giriyor

İzmir’de Aliağa Belediyesinin, tarihi Güzelhisar Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü Güzelhisar Sosyal Tesislerinin, yeni yılın ilk aylarında hizmete gireceği duyuruldu.

Aliağa’da, belediyenin tarihi Güzelhisar Mahallesi’nde projelendirdiği Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde çalışmalar devam ediyor. Havası, tarihi mekânları, doğası ve kültürel mirası ile dikkat çeken Güzelhisar Mahallesi’nde hayata geçecek tesis için hummalı bir çalışma yürütülürken, tesis inşaatının yeni yılın ilk aylarında tamamlanması bekleniyor.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş. Genel Müdürü Yalçın Erduran, kaba inşaatın yüzde 70 oranında tamamlandığını belirtti. Erduran, "Hava şartları müsaade ederse önümüzdeki hafta ince işler ve peyzaj çalışmalarına başlayacağız. Çalışmalarımız iş programımız dâhilinde uygun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 45 gün sonra ocak ayı sonu itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bugüne kadar restoran ve düğün salonu olarak planladığımız ana binamızın kaba inşaatını tamamlamak üzereyiz. Sıhhi tesisatını ve elektrik altyapısını tamamladık. Mescit binamızın betonarme yapısını ve kaba inşaatını tamamladık. Taş kaplama imalatına başlayacağız. Peyzaj çalışmalarında ise konseptimizin özel yapılarından biri olan ahşap yürüyüş yollarının ana taşıyıcı sistemlerini, temel betonlarını ve kalıp işlemlerini tamamladık. Bu hafta içerisinde yürüyüş yollarının ahşap döşemesine başlayacağız" şeklinde konuştu.